Cabrio-Gondelbahn defekt: 200 Gäste geborgen

Wegen eines technischen Defekts an der sogenannten Cabrio-Gondelbahn am Stanserhorn in der Schweiz mussten am Freitagabend knapp 200 Fahrgäste mit Hubschraubern ins Tal geflogen werden. Um 18.21 Uhr löste das Überwachungssystem der Bahn, die ein offenes Oberdeck hat, einen Nothalt aus. Die Ursache dafür war ein defektes Lager in der Bergstation, erklärten die Betreiber am Samstag.