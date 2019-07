„Wölfe verhalten sich heuer ruhiger als erwartet“

Gottfried Diwold: Derzeit nicht, auch keine durchziehenden Tiere. Aber es gibt Hinweise, dass sich beim Moldaustausee in Tschechien bei einem Truppenübungsplatz – also ähnlich wie in Allentsteig in Niederösterreich – ein neues Rudel bildet. Von dort könnten dann Tiere nach Süden nach Oberösterreich vorstoßen.