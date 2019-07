Max Simonischek mit Kafkas „Bau“ in Golling

Zuvor galt es aber noch einen riesigen Erdhaufen auf die Bühne zu schaufeln. Das Solostück dreht sich nämlich um ein Geschöpf, das in seinem Erdbau paranoid Schutz vor Feinden sucht. „Diese Figur, halb Dachs, halb Mensch, ist von der Angst vor Fremden besessen und versucht zwanghaft vor der Gesellschaft zu flüchten“, so der 36-jährige, der das Stück selbst inszenierte und unter anderem schon im Burgtheater sowie in Zürich zur Aufführung brachte.