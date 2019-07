Wiederholungstäter und Papageno

Die Initialzündung für die Gollinger Festspiele gab vor 20 Jahren der Primgeiger der Wiener Philharmoniker Martin Kubik. „Er stellte nur eine Bedingung: Die Gage für ein Konzert muss ein Essen in unseren Genusswelten sein“, lachte Hermann Döllerer und tischte Dienstagabend zum Auftakt des Jubiläumsfestivals noch weitere Anekdoten auf. „Die ersten Jahre stand nur Musik am Programm. Bis 2004 Fritz Muliar einen Schauspielabend gestaltete.“ Es folgten Publikumslieblinge wie Louise Martini oder Otto Schenk, der auch am 6. August wieder auftritt.