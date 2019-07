Enthüllt: Die Buhlschaft trägt erstmals Hosen

Wie sehen die Kleider der neuen „Jedermann“-Buhlschaft Valery Tscheplanowa bei den diesjährigen Salzburger Festspielen aus? Dieses bis kurz vor der Premiere am 20. Juli gehütete Geheimnis wurde am Dienstag vor Journalisten in Salzburg mit einer Überraschung enthüllt. Erstmals tritt eine Buhlschaft in Hosen auf. „Dieser weiße Einteiler hat Rockstarmentalität“, sagte Kostümbildnerin Renate Martin.