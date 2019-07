Alte steirische Mülltonnen werden wiederverwertet

Die klimafreundliche Reinkarnation möglich macht ein Öko-Spezialist aus dem benachbarten Kärnten: Die Firma Europlast mit Sitz in Dellach hat es in unzähligen Versuchen geschafft, aus alten Tonnen neue in vergleichbarer Qualität zu erzeugen, und das völlig emissionsfrei. „Es war ein jahrelanges Lernen, da es keine standardisierte Verfahrenstechnik gab“, so Geschäftsführer Arthur Primus.