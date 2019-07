USA wollen Asylrecht für Migranten einschränken

Nur wenige Razzien statt Trumps angekündiger Großaktion

Am Wochenende hatten die US-Behörden im kleinen Rahmen mit Razzien zur Ausweisung von Einwanderern ohne Aufenthaltsgenehmigung begonnen. Zuständig ist die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE, allerdings wurden nur wenige Einsätze gemeldet. In New York City habe es drei Einsätze der ICE am Samstag gegeben, am Sonntag keine, sagte etwa der Bürgermeister der Metropole, Bill de Blasio. Weder die Hilfsorganisation American Immigration Council noch die in Miami ansässige Immigrant Coalition meldeten Verhaftungen.