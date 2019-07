Trump: Rivalinnen sollen „in ihre Heimat“ gehen

Flüchtling aus Somalia erste schwarze Muslimin im Kongress

Die Vorfahren der in New York geborenen Ocasio-Cortez stammen aus dem US-Übersee-Territorium Puerto Rico. Tlaib, die in Detroit geboren wurde, hat palästinensische Wurzeln. Omar floh als Kind aus Somalia und kam als Flüchtling in die USA. Sie ist die erste schwarze Muslimin im Kongress. Die Afroamerikanerin Pressley wurde in Cincinnati geboren. Die vier Politikerinnen reagierten scharf auf Trumps Äußerungen.