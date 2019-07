Hochzeitsparty mit 26 Verletzten gibt Rätsel auf

Keine Symptome für Pfefferspray-Attacke

„Es wurden verschiedenste Messungen durchgeführt und wir haben auch sonst alles ausgelotet, aber es konnten keine Gefahrenstoffe - etwa bei Heizgeräten oder in Lebensmitteln - festgestellt werden“, weiß Christoph Kirchmair vom Stadtpolizeikommando Innsbruck. Dass Pfefferspray im Spiel war, schließt die Polizei aus. „Dann wären andere Symptome aufgetreten, wie Reizungen an den Augen. Doch die Hochzeitsgäste klagten über Atemnot und Übelkeit“, so der Chefermittler.