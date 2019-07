„Unerwartet!“ Wolff rätselt über Mercedes-Bestzeit

Valtteri Bottas hat seinem Teamkollegen vor dessen Heim-Grand-Prix in die Suppe gespuckt. Mit seiner Qualifying-Bestzeit am Samstag beendete der Finne nach vier Jahren die Pole-Serie von Lewis Hamilton in Silverstone. Warum Mercedes erneut beide Autos ganz vorne stehen hat, konnte Toto Wolff im ersten Moment nicht beantworten.