Pilot bei Notlandung mit Militärjet gestorben

„Das ist bereits der zweite Vorfall in zwei Jahren, in dem ein Air-Force-Jet involviert war. 2017 starb ein Pilot nach einem Absturz im Rahmen einer Flugshow am Children‘s Day“, so der Sprecher der thailändischen Air Force. Das Wrack des Flugzeugs wird nun genau untersucht, um mögliche Ursachen des Absturzes zu klären.