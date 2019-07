Niederländerin Hassan mit Meilen-Weltrekord!

Der Weltrekord der Niederländerin Sifan Hassan über die Meile ist am Freitag das Highlight beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Monaco gewesen. Die Läuferin mit äthiopischen Wurzeln gewann in 4:12,33 Minuten und verbesserte die bisherige Bestmarke der Russin Swetlana Masterkowa, die am 14. August 1996 in Zürich 4:12,56 gelaufen war. Zweite wurde die Britin Laura Weightman (4:17,60).