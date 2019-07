„Pausenführung“! Wiesberger glänzt in Schottland

Mit der besten Runde des Tages hat Bernd Wiesberger bei den Scottish Open der Golfer in North Berwick nach dem zweiten Tag die Führung übernommen. Von Platz 29 aus gestartet legte der Burgenländer am Freitag auf dem Par-71-Kurs eine famose 61er-Runde hin, mit gesamt 128 Schlägen liegt er ex aequo mit dem Engländer Lee Slattery und dem Südafrikaner Erik van Rooyen in Front.