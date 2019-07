Sarah Lagger nach Tag eins auf Medaillenkurs

Erfreuliche Meldungen auch von drei weiteren Österreicher: Mit 10:21,81 qualifizierte sich Katharina Pesendorfer als 14. von 15 Teilnehmerinnen für das Finale über 3000 m Hindernis am Samstag. Jeweils das Semifinale erreichten Karin Strametz über 100 m Hürden in 13,72 (Gesamt-Elfte) und Dominik Hufnagl über 400 m in 47,67 (14.). Diese beiden Semifinals finden am Freitag statt.