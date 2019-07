Die Mausohren laden zur Flugshow in Feistritz/Gail

In der Gemeinde Feistritz an der Gail gibt es das 1. Österreichische Fledermaushaus, in dem man Fledermäuse - im Speziellen die Kleine Hufeisennase - live beobachten kann. Die Tiere halten sich am Dachboden des Gebäudes sowie im Fledermausraum im ersten Stock auf. Besucher können die Flattertiere ungestört beobachten - und zur Zeit sind die Weibchen auch mit der Aufzucht der Jungen beschäftigt. Das Fledermaushaus ist aber aus organisatorischen Gründen nicht täglich geöffnet - von Juni bis August jeden Freitag von 13 bis 18 Uhr und jeden ersten Sonntag. Sondertermine können bei der „Arge Naturschutz“ unter Telefonnummer 0463/32 96 66 vereinbart werden.