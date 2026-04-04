Mann (25) raste mit 115 km/h durch Klagenfurt

Mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h raste der 25-Jährige am Karsamstag um 17 Uhr auf der Völkermarkter Straße im Klagenfurter Stadtgebiet an den Polizeibeamten vorbei.
Der kosovarische Staatsbürger düste mit einem Karacho von 115 km/h durch das Ortsgebiet. Als ihn daraufhin die Beamten aufhielten, gab er an, dass er lediglich den Pkw seines Bruders testen wollte.
Führerschein weg
Aufgrund der erheblichen Überschreitung musste er das Fahrzeug an Ort und Stelle stehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Außerdem forderten die Beamten eine Sicherheitsleistung ein.
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