Bayern arbeiten an der Rückkehr von Mandzukic

„Der kroatische Routinier wurde als möglicher Back-up für Robert Lewandowski (30) und Flügelspieler-Alternative diskutiert“, schreibt die „Sport Bild“. Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll bereits an einer Rückkehr des ehemaligen Bayern-Stürmers arbeiten. Grund: Der Posten als Lewandowski-Ersatz ist seit dem China-Wechsel von Sandro Wagner im Januar unbesetzt und Talent Jann-Fiete Arp (19) braucht noch Anlaufzeit. Was für den Deal spricht? Mandzukic war in München schon einmal sehr erfolgreich tätig. In 88 Partien von 2012 bis 2014 schoss der „Brecher“ 48 Tore, gekrönt wurde seine Zeit bei den Bayern vom Champions League-Sieg 2013.