Die Ford Familienmodelle

Ford kann mit der aktuellen Modellpalette wirklich jeden Wunsch erfüllen. Dabei sieht sich die weltweit erfolgreiche Marke längst nicht mehr nur als Automobilhersteller, sondern immer öfter auch als Mobilitätspartner. Ein Wandel, mit dem man sich an potentielle Kunden wendet, die mit ihrem Auto in erster Linie einfach nur eine bestimmte Anzahl an Personen oder Gegenständen von A nach B transportieren wollen. Auf Komfort und modernste Sicherheitsausstattung wollen sie dabei ebenso wenig verzichten wie auf ein gelungenes, vorzugsweise zurückhaltendes Design.