Die Ford Familienausfahrt

Mit bis zu 2.761 Liter Laderaumvolumen und damit nochmals deutlich luftiger präsentiert sich der Tourneo Connect, den Ford in zwei Radständen mit bis zu sieben Sitzplätzen bereithält. 4,41 oder 4,82 Meter (Grand Tourneo Connect) lang, erlaubt es der Innenraum nicht nur den gewünschten Mix aus Laderaum und Sitzplätzen mit wenigen Handgriffen zu realisieren, optional lässt sich in der für Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigten Langversion auch ein komplett ebener Laderaumboden realisieren. So gerüstet mutiert der Grand Tourneo Connect zum kompakten Camper für zwei und im Bedarfsfall lässt sich - um nur ein Beispiel zu nennen - oben drauf auch noch ein Dachzelt montieren. Höchste Outdoor-Kompetenz ist somit garantiert.