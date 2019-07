Der Ford Tourneo Custom

Das Flaggschiff der erfolgreichen Ford Tourneo Familie ist in zwei Längen ab 4,97 Meter lieferbar. Dabei kombiniert der neue Tourneo Custom den Fahrkomfort eines Mittelklasse-PKWs mit bis zu neun Sitzplätzen und dem Laderaum eines XXL-Vans. So gerüstet ist der für Unternehmer stets vorsteuerabzugsberechtigte neue Tourneo Custom nicht nur für Großfamilien, sondern auch für all jene, die Business & Familie unter ein Autodach packen wollen, eine perfekte Wahl.