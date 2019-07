K.Flay: Auf dem Weg zur musikalischen Emanzipation

Ein Grund für die fröhlicher wirkende Lebensauffassung könnte auch das publik gewordene private Glück sein. In der „Pride Week“ gab K.Flay 2018 bekannt, in einer Beziehung mit der Underground-Indie-Musikerin Miya Folick zu sein. Das öffentliche Kundmachen des privaten Glücks wirkt auch im Kreativkosmos wie ein längst fälliger Befreiungsschlag aus zu Unrecht angelegten Fesseln. „I Liky Myself“ als unzweideutiges Statement gleich an die erste Stelle des Albums zu setzen macht früh klar, dass sich Flaherty in der ausgewogenen Mitte ihres Lebens befindet und mit sich und ihrer Umwelt im Reinen ist. Zumindest halbwegs im Reinen, denn für gesellschaftskritische Statements ist im K.Flayschen Klangkonglomerat genug Platz. So ist „Not In California“ als dezidierte Umweltkritik zu verstehen und stößt mit seiner direkten Adressierung aus dem restlichen Material hervor. „Ich sehe mit Plastik vermüllte Inseln, schmelzende Gletscher und den 24-Stunden-Nachrichten-Service, wo sich selbst ernannte Experten lautstark artikulieren, weil sie denken, mit Lärm lässt sich die Welt retten“, erzählte sie dem „Billboard“.