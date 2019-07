„Jede Therme muss jährlich gewartet werden!“

Die Zahlen sind erschreckend, die Todesfälle dahinter für Familie und Freunde katastrophal! Wie berichtet, gab es in diesem Sommer schon mehr als 50 Kohlenmonoxid-Unfälle in Wien. Erst vor drei Wochen kam ein 16-Jähriger in einem Badezimmer in Margareten ums Leben, vergangenen Samstag eine junge Frau (21) in ihrer Wohnung in der Landstraße. Die Todesursache: defekte Thermen!