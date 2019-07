Boykott und Korruption! Messi nach Rot stinksauer

Schubserei war Tätlichkeit

Messi war beim Sieg seines Teams bereits in der 37. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er an der Außenlinie mit dem Chilenen Gary Medel aneinandergeraten war. Für die Schubserei, an der Messi aber nur passiv beteiligt war, sahen beide Spieler die Rote Karte. Im Finale stehen sich an diesem Sonntag in Rio de Janeiro Gastgeber Brasilien und Peru gegenüber.