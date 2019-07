Ibrahimovic verliert Kung-Fu-Duell mit Pogba

So wurde die Bottle-Cap-Challenge zusehends zu einem internationalen Hype, bei dem auch die Fußball-Stars fleißig mitmachen. Zuletzt stellte Zlatan Ibrahimovic seinen Beitrag online. Mit einem perfekten Kick schraubte er den Verschluss in der Galaxy-Kabine von der Flasche. Kein Wunder! Schließlich besitzt „Ibra“ den schwarzen Gürtel in Taekwando.