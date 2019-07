Mit Moped frontal gegen Taxi: Lenker (16) tot!

Tragödie in Oberösterreich: Ein 16-Jähriger fuhr in der Nacht auf Samstag mit einem 18-jährigen Freund am Sozius mit seinem Moped vom Stadtzentrum Bad Ischl kommend in Richtung B158. Au einer Rampe krachte er frontal in ein Taxi - der Mopedlenker starb noch an der Unfallstelle. Sein Mitfahrer wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.