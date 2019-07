Genial? Vonn macht ihre Telefonnummer öffentlich

Etwas Besonderes

Jetzt kam die neue Idee von Lindsey: Ihre Telefonnummer öffentlich zu machen. Dem fügte sie in einem Video hinzu: „ich bin nicht gehackt worden, ich habe gerade meine Telefonnummer ge-smst und getweetet. Für meine Fans, für meine echten Fans. Also schreibt mir ruhig!“ Die US-Ski-Queen meinte zuvor, Social Media sei schön und gut, aber nicht so persönlich, wie ein SMS. „Ich kann nicht jedem von euch antworten, aber wenn, dann wird es was ganz Besonderes, ich verspreche es“, hieß es in ihrem Tweet.