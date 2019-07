Ninja-Tritt von Alves erregt die Gemüter bei Copa

Argentiniens Fußballverband (AFA) hat nach dem verpassten Endspiel bei der Copa America wütend protestiert. In einem sechsseitigen Protestbrief an Südamerikas Kontinentalverband CONMEBOL schimpfte AFA-Präsident Claudio Tapia vor allem über die Entscheidungen des ecuadorianischen Referees Roddy Zambrano im verlorenen Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien (0:2). Eine der meistkritisierten Entscheidungen war die für Dani Alves in der obigen Szene (oben im Video). Ein Foul im Ninja-Style von Dani Alves an Sergio Aguero im Sechszehner. Es gab keinen Elfer, nicht mal der Videoschiedsrichter sah sich veranlasst, einzugreifen. Die Szene passierte exakt vor dem Konter zum 0:2.