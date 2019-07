Bub (4) fällt in Spalt zwischen Zug und Bahnsteig

Der Vierjährige wartete am Dienstag, gemeinsam mit seiner Mutter, auf einem Bahnsteig in der Sydenham Station darauf, in einen Zug einzusteigen. Als sich die Türen öffneten, machte er einen Schritt nach vorn - und fiel in den Spalt. Andere Fahrgäste bemerkten das Unglück versuchten dem Vierjährigen zu helfen. Schließlich gelang es ihnen, den Buben unversehrt aus dem Gleisbett zu ziehen. Offenbar kam er mit dem Schrecken davon.