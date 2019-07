Protest äthiopischer Juden gegen Polizeigewalt

Nach dem Tod eines Juden mit äthiopischen Wurzeln im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Polizisten brennen seit Tagen die Straßen in zahlreichen Metropolen Israels. Die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassimsus im ganzen Land eskalieren. Die Wurzeln der Proteste liegen aber tiefer als der aktuelle Fall. Seit Jahrzehnten werden die in zwei großen Wellen in den Jahren 1984 und 1991 eingewanderten äthiopischen Juden in ihrer neuen Heimat diskriminiert.