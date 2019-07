EU lässt Italien im Schuldenstreit vom Haken

Im Schuldenstreit mit Italien hat die EU-Kommission auf die Einleitung eines Strafverfahrens verzichtet. Nach jüngsten Zusagen Roms zur Verringerung seiner Neuverschuldung sei ein Defizitverfahren „zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gerechtfertigt“, erklärte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel. Man werde aber die Umsetzung der Haushaltszusagen Italiens weiter „sehr genau überwachen“ und behalte sich bei Verstößen weiterhin die Einleitung eines Strafverfahrens vor. Die Regierung in Rom kommt damit auch erst einmal um mögliche Milliardenstrafen herum.