Wiener Bloggerin bewirbt sich für Liste der Grünen

Ob die Bloggerin tatsächlich einen Listenplatz ergattert, ist allerdings noch offen. Am Samstag wählt der Bundeskongress die Kandidaten. Sollte Alizadeh, die weiterhin kein Parteimitglied der Grünen ist, diesen jedoch erhalten und bei der Nationalratswahl am 29. September dann ausreichend Vorzugsstimmen erhalten, könnte sie das Mandat auch noch annehmen. Ob sie diesen Schritt im Fall des Falles wagen wird, ließ die Influencerin am Mittwoch noch offen.