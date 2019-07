Unabhängigkeit des Rechnungshofs angezweifelt!

Der Rechnungshof bleibt auch in Zukunft zahnlos: Kontrollrechte der Parteifinanzen durch ihn wird es auch künftig nicht geben. So sieht es der Pakt von SPÖ, FPÖ und JETZT vor. Erst am Montag verteidigte der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, dass der Rechnungshof keine weiteren Einsichtsrechte bekommt. Mit der Kritik daran könne er nichts anfangen, der Rechnungshof selbst sei nämlich kein unabhängiges, sondern ein politisches Organ. Und: „Er ist ein Hilfsorgan der ÖVP in der aktuellen Konstellation“, spielte er auf die politische Herkunft von Präsidentin Margit Kraker an.