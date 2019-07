Spendengrenzen sind für ÖVP und NEOS schmerzhaft

Die von SPÖ, FPÖ und JETZT geplanten Obergrenzen für Parteispenden treffen ÖVP und NEOS am härtesten. Hätte es diese Regelungen schon im Jahr 2017 gegeben, hätten die Türkisen auf fast 3,7 Millionen Euro verzichten müssen, die Pinken auf 500.000 Euro. Kritik an der geplanten neuen Regelung, die hauptsächlich auf Großspenden abzielt, weisen FPÖ und SPÖ zurück: Diese sei kein unausgegorener Schnellschuss, wird beteuert. Angesichts der bevorstehenden Nationalratswahl im September sei es wichtig gewesen, eine schnelle Lösung in Sachen Parteienfinanzierung zu finden.