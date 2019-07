Déjà-vu! Will Arnautovic schon wieder nach China?

Noch vor einem Monat hatte Arnautovic - damals beim ÖFB-Team in Klagenfurt weilend - nicht den Eindruck erweckt, dass er daran denkt, West Ham United so bald als möglich zu verlassen. „Ich habe Vertrag und bin Spieler bei West Ham. Mich hat keiner angerufen“, erklärte der 30-Jährige damals. Auch sein Bruder habe sich nicht bei ihm gemeldet - also gäbe es da auch nichts, worüber man überhaupt nachdenken müsste.