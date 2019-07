Rätsel um Explosion in Linz: Ursache weiter unklar

Chemische Untersuchungen

Ausgangspunkt dieser Explosion war, das ergaben die folgenden Ermittlungen, der Sanitärbereich, also das Bad mit Dusche und Waschmaschine. Bei der Brandstelle wurden von den Experten etliche Materialien entnommen: Verkohlte Stoffreste und auch Flüssigkeiten. „Sie werden einer chemischen Untersuchung unterzogen, die wird in Wien gemacht und dauert sicher noch einige Zeit. Das soll genauer Aufschluss darüber geben, was war drinnen, welche chemische Zusammensetzung diese gewaltige Verpuffung ausgelöst hat“, schildert Arthur Eisenbeiss von der Brandverhütung OÖ.