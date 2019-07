Private Probleme! Zverev schießt gegen Ex-Manager

Ohne den Namen zu nennen, war vielen klar, wen Zverev damit meinte. Er sprach vom Konflikt mit seinem (Ex)-Manager Patricio Apey. Mit diesem befindet er sich in einem Rechtsstreit. „Die letzten zwei Tage waren hart für mich, ich will nicht ins Detail gehen, aber das muss ich in Ordnung bringen.“ Nun will er sich ein paar freie Tage nehmen.