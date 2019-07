Verstappen zu Mercedes? Wolff spricht Klartext!

Die Zeit vor der Sommerpause ist in der Formel 1 traditionell die Zeit zahlreicher wilder Spekulationen über Fahrer und ihre Arbeitsplätze, was die Verantwortlichen sichtbar nervt. Sein Kommentar zu der Annahme, er könnte Red Bull mittels Ausstiegsklausel verlassen, war Max Verstappen in Spielberg nur wenige Silben wert. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte: „Ich habe nicht mit Max gesprochen.“