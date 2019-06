„Überglücklich“: Meyer künftig Scala-Intendant

„Ich bin überglücklich, dass ich nach wunderschönen Jahren in Wien, Paris und Lausanne nun ein neues Abenteuer in Mailand beginnen darf - Italien hat schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt!“, so der Staatsoperndirektor am Freitagabend. „Ich kenne ja schon viele Menschen in der Scala und freue mich, sehr bald die übrige Scala-Familie und die Opernliebhaber in Mailand zu treffen und kennenzulernen. Ich werde alles geben, um in den kommenden Monaten produktiv, reibungslos und mit Respekt gegenüber dem Haus und Alexander Pereira mit der Gestaltung der künstlerischen Zukunft dieses großartigen Opernhauses zu beginnen.“