Spielberg-„Kerbs“ sorgen für Schäden an F1-Boliden

Bei vielen Teams gab es im FP1 Aufregung, weil sich viele Piloten wie so oft zu Beginn in Spielberg durch das Überfahren der Streckenbegrenzungen in den Kurven Karosserieschäden zuzogen und deshalb öfters zum Austausch von Teilen wie beschädigten Frontflügeln zurück an die Box mussten. Im einem oder anderen Fall wie etwa beim deutschen Renault-Piloten Nico Hülkenberg nahm die Highspeed-Rumpelei über die auf die sogenannten (roten) „Kerbs“ geschraubten gelben „Baguette-Rippen“ bedenkliche Formen an, weil dabei sein Auto etwas abhob.