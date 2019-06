Der neue Direktor fürs Landesmuseum steht fest

Alfred Weidinger wird neuer Direktor des OÖ. Landesmuseums. Das sickerte am Donnerstagabend nach den Hearings vor der Kommission durch. Der aus Schwanenstadt stammende Kunsthistoriker ist seit 2017 Direktor des Museums für bildende Künste Leipzig, war zuvor Vizedirektor und stellvertretender Geschäftsführer der Albertina sowie Vizedirektor und Chefkurator am Wiener Belvedere. Nun kehrt er in seine Heimat Oberösterreich zurück.