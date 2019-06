Im „Land der schwarzen Berge“

Das Herz des Tourismus schlägt jedoch entlang der Küste

Städte wie Kotor oder Budva punkten mit ihrem mediterranen Charme. Auch einige der schönsten Strände erstrecken sich rund um Budva. Dem trug die Hotelgruppe Falkensteiner Rechnung und eröffnete in der malerischen Bucht von Bečići, zwei Kilometer von Budva entfernt, ihr erstes Hotel in Montenegro. Bis vor Kurzem noch unter dem Namen Queen of Montenegro bekannt, wurde das Vier-Sterne-Haus nach einer vollständigen Renovierung im heurigen Mai neu eröffnet. Nur zweihundert Meter trennen das Hotel vom privaten Kieselstrand, der 2018 mit dem Prädikat „Blaue Flagge“ für die saubersten Strände, ausgezeichnet wurde.