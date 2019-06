The Black Keys und ihre Hommage an die E-Gitarre

„Get Yourself Together“ ist schwereloser Glamrock und „Sit Around And Miss You“ führt in den unschuldigen Poprock der 60er-Jahre mit Fab-Four-Touch zurück. Dazwischen gibt es noch eine Brise Psych-Rock („Go“) und Midtempo-Stampfer, ehe gegen Ende ein wenig die Luft draußen ist. Da kommt „Fire Walk With Me“, der Schlusspunkt, gerade recht. Denn was wäre eine Hommage an die E-Gitarre ohne Hommage an Jimi Hendrix - da tobt sich also Auerbach am Ende im Stil des Meisters aus.