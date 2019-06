Noch nie wurde weltweit so viel Kokain produziert

Prävention und Behandlung von Drogensucht in Gefängnissen dürftig

Der Weltdrogenbericht widmete sich in diesem Jahr unter anderem auch der Drogensituation in Gefängnissen. Dabei zeigte sich, dass Prävention und Behandlung in Zusammenhang mit Drogen zu kurz kommen. In 56 Nationen gab es 2017 zumindest ein Gefängnis, das Opioid-Substitutionstherapien anbot, 46 Nationen boten derlei nicht an. Um sterile Spritzen und deren sichere Entsorgung wurde sich in elf Nationen in zumindest einem Gefängnis bemüht, in 83 Nationen war das nicht der Fall. Zudem ist die Verbreitung von infektiösen Krankheiten wie HIV, Hepatits C und aktiver Tuberkulose unter Gefängnisinsassen überdurchschnittlich hoch - vor allem unter jenen, die Drogen injizieren.