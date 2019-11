Wir lüften das Butter-Geheimnis!

In einer Reihe von Experimenten wurde sogar festgestellt, dass sich regelmäßiger Butterkonsum nicht negativ auf das Herz-Kreislaufsystem auswirkt und auch keinen Einfluss auf erhöhte Blutfettwerte hat. Wichtig ist hierbei die Menge an gesättigten Fettsäuren, die man insgesamt zu sich nimmt. Denn wer zusätzlich viel fette Wurst, Fleisch und Eier verzehrt, tut seinem Körper mit zusätzlicher Butter nichts Gutes. Wer ab und an statt pflanzlicher Margarine Butter über die Forelle oder zu den Nockerl isst, verwöhnt den Körper mit einer guten Portion gesunder Fette.