Herrenloser Betonmischer gegen Auto gekracht

Betonmischer macht sich selbstständig

Plötzlich kam dann der Lkw ins Rollen. In einer Kehre krachte der Betonmischer frontal gegen den Pkw der 23-Jährigen und verkeilte sich in weiterer Folge in einer Steinmauer. Die Lenkerin und ihre beiden Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.