Bettlerbande hauste in Unterführung unter der A7

Auch wenn die Fälle von illegaler Bettelei in der Innenstadt zuletzt rückläufig waren, ist die Situation längst nicht gebannt. Die Bettel-„Familien“ - vorwiegend rumänische Staatsbürger -, die Linz als ihr Revier auserkoren haben, gehören nur längst zum Stadtbild. Die Älteren lungern vorwiegend im Volksgarten herum, während die Jüngeren, teils um Mitleid zu erhaschen, mit Babys am Arm, dem „Tagesgeschäft“ nachgehen. Besonders tragisch, weil es als offenes Geheimnis gilt, ist, dass letztere oftmals mit Psychopharmaka ruhig gestellt werden, damit sie trotz brütender Hitze auch ja nicht quängeln. Zum Schlafen geht’s vorzugsweise in Abrisshäuser, Zelte im Industriegebiet oder unter Autobahnbrücken.