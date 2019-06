Halleiner Siedlung wird doppelt so groß

Hallein wächst und bekommt in Stadtteilen wie Burgfried ein ganz neues Gesicht: Neben dem Wohnbau am Reisinger-Areal, wo bereits erste Studien vorliegen, gibt es ein weiteres Vorzeigeprojekt. An der Neue-Heimat-Straße wird überlegt verdichtet, ohne gleich wieder unverbrauchte grüne Wiese zu verbauen.