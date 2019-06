Mama half 23-jährigem Drogenbauern gegen Polizei

Nach dem Aufgriff geringer Mengen an Cannabiskraut im Zuge einer Fahrzeugkontrolle am 7. April durch Beamte der Polizei Mondsee konnte ein 23-Jähriger aus Bad Ischl ausgeforscht werden, der im Verdacht stand, in seiner Wohnung Cannabispflanzen aufgezogen zu haben. Bei einer freiwilligen Nachschau vier Tage später stellten die Beamten in der Wohnung des Beschuldigten eine professionell errichtete, jedoch nicht in Betrieb befindliche Cannabis-Aufzuchtanlage mit dazugehörigem Equipment, abgeerntete Stöcke, Blätter und Stängel, unzählige Suchtmittelutensilien sowie vorerst geringe Mengen an Cannabisblüten sicher.