Die Welten von Sofie und Romy

„Romy Schneider - Die Geschichte einer Schauspielerin“ soll das Auftragswerk heißen, das das Ende im Premierenreigen der nächsten Saison an der Tribüne bilden wird (4. März 2020). Begonnen wird am 18. September mit „Biedermann und die Brandstifter“, was wieder viele Schulklassen anlocken soll, es folgt mit „Enigma - Geheimnis einer Liebe“ von Eric-Emmanuel Schmitt ein dialogisches Kammerspiel. Ein echtes Experiment wird mit „Bahnwärter Thiel“ von Gerhart Hauptmann gewagt: „Das ist Neuland. Die gesamte Erzählung wird vom Band kommen, das Schauspiel dazu bleibt stumm. Eine Mischung aus Stummfilm und Hörspiel“, freuen sich die Theatermacher Cornelia Metschitzer und Rudi Müllehner auf das Projekt.