Froome verlässt Spital - Mehrmonatige Reha wartet

Radstar Chris Froome hat am Donnerstagnachmittag die Universitätsklinik in Saint-Etienne verlassen. Bei seinem Sturz am 12. Juni bei der Dauphine-Rundfahrt hatte sich der 34-jährige Brite, vierfacher Gewinner der Tour de France, Brüche am Oberschenkel, dem Ellbogen sowie den Rippen zugezogen.